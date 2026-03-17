Sanità il nostro sogno

La sanità italiana, ufficialmente pubblica e universale, rappresenta un tema di grande attenzione nel paese. Spesso, però, i cittadini si trovano a dover sostenere spese personali per accedere a servizi sanitari. La situazione rimane complicata: da un lato si parla di un sistema pubblico, dall’altro si evidenziano difficoltà pratiche nel suo funzionamento quotidiano.

La sanità è da sempre, e forse oggi più che mai, la croce e la delizia dell’Italia. Ufficialmente pubblica e universalistica, nella pratica sempre più spesso chiede ai cittadini di mettere mano al portafoglio. Le liste d’attesa sono diventate un problema cronico, quasi strutturale, e così accade che molti, per necessità più che per scelta, si rivolgano al privato. Non è una novità, ma è una tendenza che si è fatta più evidente negli ultimi anni. In questi giorni abbiamo raccontato storie che lasciano il segno. Nelle Marche, ad esempio, quella di una signora di 79 anni che ha deciso di raccogliere firme contro i tempi troppo lunghi della sanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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