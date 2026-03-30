Con The Boys of Dungeon Lane, l’album in uscita il 29 maggio, Paul McCartney compie un viaggio profondamente personale, rivolgendo lo sguardo alle proprie radici e agli anni che hanno definito non solo la sua identità artistica, ma anche una parte essenziale della cultura pop contemporanea. Mc Cartney, stando a quanto annunciato dal comunicato stampa, sceglie di raccontare la vicenda più intima: la propria. Il risultato è il suo lavoro più riflessivo, un ritorno alle origini carico di memoria e significato. Le nuove composizioni restituiscono un ritratto autentico e vulnerabile, in cui emergono i ricordi dell’infanzia nella Liverpool del dopoguerra, il ruolo fondamentale della famiglia e i primi legami con John Lennon e George Harrison, ben prima che il mondo scoprisse il fenomeno della Beatlemania. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - McCartney si racconta: il passato diventa musica nel nuovo album

Articoli correlati

Paul McCartney annuncia un nuovo album: si intitolerà “The Boys of Dungeon Lane” e uscirà il 29 maggioIl fratello Mike lo aveva in qualche modo “spoilerato”, e ora Paul McCartney lo ha confermato ufficialmente: il suo nuovo album, il primo di inediti...

Leggi anche: Quando la perdita diventa musica: nasce “Anima”, il nuovo album di DJ Snabba

Contenuti e approfondimenti su McCartney si racconta il passato...

Temi più discussi: McCartney si racconta: il passato diventa musica nel nuovo album; Paul McCartney si racconta: The Boys of Dungeon Lane è il suo album più intimo di sempre; Le mie memorie. Paul McCartney torna ragazzo; Paul McCartney, il film Man On The Run diventa un audiolibro con racconti inediti e brani dal vivo. Tutti i dettagli.

Paul McCartney torna alle origini: il nuovo album racconta la sua LiverpoolPaul McCartney annuncia The Boys of Dungeon Lane, album autobiografico in uscita il 29 maggio che ripercorre la sua giovinezza. lavocedivenezia.it

Paul McCartney annuncia il nuovo album The Boys of Dungeon Lane: un viaggio intimo nelle sue originiPaul McCartney torna con The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album in uscita il 29 maggio. Disponibile il singolo Days We Left Behind con video ufficiale ... lopinionista.it

Paul McCartney riavvolge il tempo e il 29 maggio uscirà in tutto il mondo The Boys of Dungeon Lane diciottesimo album solista e insieme il racconto più intimo della sua vita prima dei Beatles. Nel singolo che fa da apripista al progetto, Days We Left Behind (tr x.com

PAUL MCCARTNEY, VOCI: UN TOUR IN EUROPA ENTRO LA FINE DELL'ANNO L'ex Beatle questo weekend si è esibito per pochi intimi a Los Angeles. Ma ora è tempo di tour. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-757961/paul-mccartney-tour-europa-202 - facebook.com facebook