Quando la perdita diventa musica | nasce Anima il nuovo album di DJ Snabba

DJ Snabba ha deciso di pubblicare il suo nuovo album, “Anima”, dopo aver perso un caro amico. La morte di questa persona ha portato il musicista a reinterpretare le sue emozioni attraverso la musica. Il disco si caratterizza per brani intensi e riflessivi, ispirati dal dolore e dalla speranza. Le tracce sono state create durante le lunghe notti di meditazione, con strumenti e suoni che cercano di catturare l’anima in trasformazione. “Anima” rappresenta un viaggio personale e profondo.

C’è un momento, nella vita e nella musica, in cui tutto cambia direzione. Un evento improvviso, una perdita, una frattura interna che spalanca nuovi suoni. È proprio da questo punto di rottura che nasce “Anima” il nuovo album di Dj Snabba, progetto intenso e atteso, in uscita il 20 Febbraio, in concomitanza con l’inizio del Festival di Sanremo. Un LP che non è solo una raccolta di brani, ma un viaggio dentro due anni di lavoro interrotti dalla scomparsa della madre dell’artista, un evento che ha generato un’esplosione di rabbia, tristezza e anche sollievo, trasformandosi in energia creativa e facendo emergere quella parte più oscura e sotterranea della sua identità sonora, legata alla cosiddetta musica underground sommersa. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

