Quando la perdita diventa musica | nasce Anima il nuovo album di DJ Snabba

C'è un momento, nella vita e nella musica, in cui tutto cambia direzione. Un evento improvviso, una perdita, una frattura interna che spalanca nuovi suoni. È proprio da questo punto di rottura che nasce "Anima" il nuovo album di Dj Snabba, progetto intenso e atteso, in uscita il 20 Febbraio, in concomitanza con l'inizio del Festival di Sanremo. Un LP che non è solo una raccolta di brani, ma un viaggio dentro due anni di lavoro interrotti dalla scomparsa della madre dell'artista, un evento che ha generato un'esplosione di rabbia, tristezza e anche sollievo, trasformandosi in energia creativa e facendo emergere quella parte più oscura e sotterranea della sua identità sonora, legata alla cosiddetta musica underground sommersa.