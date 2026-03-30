Maxi intervento alla rede idrica su Lungarno Vespucci cambia la viabilità

Martedì 1° aprile inizierà una nuova fase dei lavori sulla rete idrica nel centro di Firenze, coinvolgendo Lungarno Amerigo Vespucci, Piazza Ognissanti e Piazza Goldoni. L’intervento, promosso da Publiacqua e finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, comporterà modifiche alla viabilità nella zona. La riparazione della rete idrica richiederà alcune variazioni temporanee nella circolazione stradale.

Partirà martedì 1° aprile una nuova fase dei lavori sulla rete idrica nel cuore di Firenze. L’intervento, promosso da Publiacqua e finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), interesserà in particolare Lungarno Amerigo Vespucci, Piazza Ognissanti e Piazza Goldoni. L’operazione riguarda il completamento della rete idrica di distribuzione nel tratto compreso tra Piazza Ognissanti e Ponte Vespucci. Il progetto complessivo ha già previsto il rinnovo della condotta di adduzione – una tubazione in acciaio del diametro di 600 millimetri – lungo tutto il Lungarno, attraverso la tecnica del relining. Si tratta di un intervento strategico inserito nella misura M2C4, investimento 4. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Maxi intervento alla rede idrica su Lungarno Vespucci, cambia la viabilità Articoli correlati Firenze, lavori Publiacqua: lungarno Vespucci chiuso per un mese e mezzo. I provvedimenti di viabilitàFIRENZE – Al via una nuova fase dei lavori di Publiacqua che impatteranno non poco sulla viabilità cittadina di Firenze. Lavori di rinnovo alla rete idrica, cambia la viabilità in città e l'accesso all'ospedaleScatteranno lunedì 23 febbraio e proseguiranno fino al 31 marzo i lavori di rinnovo della rete idrica in via XX Settembre, nel tratto compreso tra...