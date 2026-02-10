Firenze lavori Publiacqua | lungarno Vespucci chiuso per un mese e mezzo I provvedimenti di viabilità

Firenze blocca il lungarno Vespucci per un mese e mezzo. Publiacqua ha iniziato una nuova fase di lavori che costringe i residenti e i commercianti a fare i conti con la chiusura totale di questa strada. Le modifiche alla viabilità sono immediate e dureranno fino a metà giugno, creando disagi e rallentamenti nel cuore della città.

FIRENZE – Al via una nuova fase dei lavori di Publiacqua che impatteranno non poco sulla viabilità cittadina di Firenze. Soprattutto per la chiusura del lungarno Vespucci. Si tratta del rinnovo della rete idrica anche con finanziamenti PNRR. Il progetto consiste nel rinnovo mediante relining dell’adduzione – condotta in acciaio diametro 600 – di lungarno Vespucci tra piazza Ognissanti e piazza Goldoni e si inserisce nel pacchetto di interventi che sul Comune di Firenze hanno visto un investimento complessivo di circa 8,5 milioni di euro. Per quanto riguarda i provvedimenti, era prevista da ieri, lunedì 9 febbraio 2026, l’interruzione alla circolazione sul lungarno Vespucci tra piazza Ognissanti e piazza Goldoni (anche divieti di sosta). 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, lavori Publiacqua: lungarno Vespucci chiuso per un mese e mezzo. I provvedimenti di viabilità Approfondimenti su Lungarno Vespucci Proseguono i lavori di Publiacqua su Lungarno Serristori Proseguono i lavori di Publiacqua per il rinnovo della rete idrica su Lungarno Serristori a Firenze. Firenze, Publiacqua: nuovi cantieri in lungarno Serristori-Ponte alle Grazie, piazza Goldoni e via Palagio degli Spini Sono iniziati nuovi interventi di rinnovo della rete idrica a Firenze, curati da Publiacqua. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Lungarno Vespucci Argomenti discussi: Lavori Publiacqua Lungarno Vespucci; Cantieri Publiacqua, interventi sulla rete elettrica e telefonia: i lavori della settimana a Firenze; Lavori Publiacqua, chiude anche il lungarno Vespucci. Nuovi cantieri del tram su viale Gramsci; Tramvia: dal 12 febbraio arrivano i lavori in via Poggio Bracciolini. Cantieri Publiacqua, interventi sulla rete elettrica e telefonia: i lavori della settimana a FirenzeDa lunedì 9 febbraio inizia una nuova fase dei lavori di Publiacqua in lungarno Vespucci. Si tratta del rinnovo della rete idrica anche con finanziamenti PNRR. Il progetto consiste nel rinnovo mediant ... 055firenze.it Lavori Publiacqua, chiude anche il lungarno Vespucci. Nuovi cantieri del tram su viale GramsciDivieti in piazza Ognissanti e piazza Goldoni. E il cantiere del tram avanza in via Poggio Bracciolini In lungarno Vespucci, piazza Goldoni e piazza Ognissanti inizieranno i lavori di sostituzione di ... corrierefiorentino.corriere.it A #Firenze nuova fase dei lavori di Publiacqua in lungarno Vespucci. Interrotta la circolazione sul lungarno Vespucci tra piazza Ognissanti e piazza Goldoni (anche divieti di sosta). In piazza Ognissanti scatterà un restringimento di carreggiata (centro piazza x.com #Lavorincorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: https://www.comune.firenze.it/novita/avvisi/cantieri-corso-e-fase-di-avvio Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: https://www.comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità - facebook.com facebook

