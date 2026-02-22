Lavori di rinnovo alla rete idrica cambia la viabilità in città e l' accesso all' ospedale

Il cantiere per il rinnovo della rete idrica in via XX Settembre ha causato modifiche alla viabilità e all'accesso all’ospedale. I lavori, che iniziano lunedì 23 febbraio e terminano il 31 marzo, interessano il tratto tra via Dante Alighieri e via Cola. La strada sarà chiusa in alcune fasce orarie e sarà istituito un senso unico alternato. Gli automobilisti devono seguire le nuove indicazioni per evitare disagi.

Scatteranno lunedì 23 febbraio e proseguiranno fino al 31 marzo i lavori di rinnovo della rete idrica in via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Dante Alighieri e via Cola. Un intervento importante che consentirà di ridurre le perdite e migliorare l'efficienza complessiva dell'acquedotto cittadino. Proprio l'accesso all'ospedale rappresenta uno degli aspetti centrali dell'organizzazione della viabilità: per tutta la durata dei lavori sarà sempre garantito, grazie a percorsi alternativi appositamente segnalati. Le ambulanze e i mezzi di soccorso potranno muoversi lungo itinerari dedicati, anche in deroga ai sensi unici, per assicurare tempi di intervento rapidi e massima sicurezza.