Un furto di opere d’arte è avvenuto presso la Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. I ladri sono entrati forzando un portone del palazzo dopo aver attraversato i 12 ettari di parco che circondano la villa. Tra le opere rubate ci sono dipinti di artisti come Renoir, Cézanne e Matisse.

Prima hanno attraversato i 12 ettari di parco che circonda la villa. Poi sono entrati forzando un portone del palazzo della Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo. Probabilmente nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Hanno salito le scale del museo passando tra statue e dipinti finché non hanno trovato quello che cercavano. Les Poissons (“I pesci“) del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, del valore di diversi milioni di euro, Odalisca sulla terrazza di Henry Matisse e Natura morta con ciliegie di Paul Cézanne, oggi saranno già nelle stanze di qualche collezionista privato mentre le indagini sono solo all’inizio per il ritardo nell’allarme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maxi furto d’arte a Parma. Renoir, Cézanne e Matisse. E il bottino è inestimabile

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