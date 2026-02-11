Maxi operazione antimafia a Mondragone | blitz contro clan camorristico 21 arresti

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno messo in atto una grande operazione contro il clan Gagliardi a Mondragone. I Carabinieri di Caserta hanno arrestato 21 persone, ritenute coinvolte in attività mafiose. L’azione si è concentrata principalmente nel territorio di Mondragone, dove gli agenti hanno eseguito numerose perquisizioni e fermato i sospetti. La retata rappresenta un colpo duro alla criminalità organizzata nella zona.

È in corso dalle prime ore di oggi una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti del clan Gagliardi di Mondragone. Secondo quanto si apprende, i reati contestati a vario titolo agli indagati comprendono associazione per delinquere di stampo camorristico, estorsione, incendio, detenzione e porto illegale di armi, oltre al traffico di sostanze stupefacenti. Contestate anche ricettazione, minacce e lesioni personali. I dettagli del blitz saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa fissata per le ore 10.

