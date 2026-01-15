Maturità 2026 correzione prove scritte | per aree disciplinari con due commissari per ciascuna Cambia il colloquio Report riunione al Ministero

Il Ministero ha convocato una riunione per discutere il nuovo schema di DM relativo alla correzione delle prove scritte dell’esame di maturità 2026. La proposta prevede la suddivisione delle prove per aree disciplinari, con due commissari per ciascuna, e un nuovo approccio al colloquio. Le modalità di valutazione saranno definite in vista delle procedure che partiranno da fine gennaio, con comunicazioni sulle discipline coinvolte e le modalità di svolgimento.

