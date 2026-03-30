Mattarella ha firmato | Corciano è ufficialmente una città

Il presidente della Repubblica ha firmato un decreto che riconosce ufficialmente il Comune di Corciano come città. La decisione è stata presa su proposta del Ministero dell’Interno e pubblicata attraverso un decreto ufficiale. Con questa firma, Corciano ottiene lo status di città, diventando ufficialmente riconosciuto come tale dalle istituzioni.

Il Comune di Corciano, con decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del Ministero dell’Interno, è stato ufficialmente insignito del titolo di “Città” Il Comune di Corciano, con decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del Ministero dell’Interno, è stato ufficialmente insignito del titolo di “Città”. “Un riconoscimento di altissimo valore istituzionale, conferito ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli Enti locali), che prevede l’attribuzione del titolo ai Comuni insigni per storia, monumenti, rilevanza culturale, economica e sociale.... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Mattarella ha firmato: Corciano è ufficialmente una città Articoli correlati Leggi anche: STARDOM: Maki Itoh ha firmato ufficialmente per la compagnia Giustizia: Mattarella ha firmato Dpr per indizione referendumIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ufficialmente firmato il Decreto del Presidente della Repubblica (Dpr) che prevede l’indizione...