STARDOM | Maki Itoh ha firmato ufficialmente per la compagnia

Maki Itoh è ora ufficialmente parte del roster della STARDOM. Dopo settimane di anticipazioni e video criptici, la compagnia ha confermato il suo arrivo durante l’evento del 10 gennaio. Questa acquisizione rappresenta un’importante novità nel panorama della lotta professionistica giapponese, ampliando le possibilità e le sfide per il futuro della promotion.

Il mistero è finito, Maki Itoh fa ufficialmente parte del roster della STARDOM. Dopo settimane di video criptici che anticipavano l'arrivo di un nuovo talento, la World Wonder Ring STARDOM ha rivelato Itoh come il grande acquisto durante l'evento del 10 gennaio. L'arrivo. L'amatissima star è apparsa sul ring insieme al presidente della STARDOM, Taro Okada, dove è stato annunciato formalmente che aveva firmato un contratto con la compagnia. SHE'S HERE! MAKI ITOH HAS ARRIVED IN KORAKUEN HALL! #STARDOM @makiitoh pic.twitter.com5YtD4YVHB2 — STARDOM Global (@wearestardom) January 10, 2026 MAKI ITOH HAS SIGNED WITH STARDOM!

