Giustizia | Mattarella ha firmato Dpr per indizione referendum

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il Decreto del Presidente della Repubblica che indice un referendum sulla riforma della giustizia. L’atto ufficializza la consultazione popolare prevista per approfondire le modifiche legislative in materia. La decisione si inserisce nel processo di confronto e dibattito sulle proposte di riforma, sottolineando l’importanza del ruolo dei cittadini nel definire il futuro del sistema giudiziario.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ufficialmente firmato il Decreto del Presidente della Repubblica (Dpr) che prevede l'indizione di un referendum riguardante la riforma della giustizia. Le date stabilite dal governo per questo importante evento democratico sono quelle del 22 e 23 marzo, momenti in cui i cittadini saranno chiamati a esprimere il proprio parere su questioni fondamentali che riguardano il sistema giudiziario del nostro paese.

