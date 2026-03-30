Nel salotto di Verissimo, Selvaggia Lucarelli ha parlato della sua vita sentimentale, condividendo dettagli sul suo rapporto con il compagno e sulle recenti decisioni prese riguardo al matrimonio, che è stato posticipato. Ha descritto il suo percorso personale senza usare toni enfatici, offrendo uno sguardo diretto sulla sua realtà. La giornalista ha anche ripercorso alcuni momenti significativi del suo passato.

Nel salotto di Verissimo, Selvaggia Lucarelli ha scelto di raccontarsi senza filtri, intrecciando presente e passato in un racconto personale denso e diretto. Nel corso dell’intervista, la giornalista ha accennato anche a un cambio di programma che riguarda la sua vita privata: in particolare il progetto di matrimonio con Lorenzo Biagiarelli. Cosa succede? Selvaggia Lucarelli senza filtri a “Verissimo”. Il cuore dell’intervento di Selvaggia si è concentrato soprattutto sul percorso personale e familiare. Lucarelli ha ripercorso alcune tappe significative del suo passato, tra momenti complessi e passaggi che hanno contribuito a definirla come donna e come madre. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Matrimonio rimandato”. Selvaggia Lucarelli, cosa succede con il compagno

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