Selvaggia Lucarelli ha annunciato che il suo matrimonio sarà rimandato all'anno prossimo, spiegando di non essere riuscita a organizzare le nozze quest'anno. La giornalista ha comunicato questa decisione attraverso un messaggio pubblico, precisando che il matrimonio non si terrà nei mesi ancora in corso. La notizia è stata diffusa in un contesto di discussione sui social network.

"Non mi sposerò quest’anno. Non siamo riusciti ad organizzare il matrimonio e quindi sarebbe stata una pecionata, perciò rimandiamo alla primavera del 2027": Selvaggia Lucarelli lo ha rivelato a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, riferendosi alle nozze col compagno Lorenzo Biagiarelli, inizialmente previsto nella primavera di quest'anno. L'opinionista del GfVip, poi, con ironia ha aggiunto: "Si sposano tutti quest’anno, io non voglio mescolarmi. Io voglio il mio matrimonio, le luci su di me. sono una mitomane". Parlando del suo futuro marito, invece, ha detto: "Lorenzo è molto diplomatico, riesce a fare andare d’accordo tutti, lui è stato quello che a un certo punto ha iniziato a parlare con il mio ex, e tutto poi è andato meglio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Verissimo, Selvaggia Lucarelli: "Matrimonio rimandato all'anno prossimo"

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