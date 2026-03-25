Nella prima sfida dei quarti di finale di Champions League, Civitanova ha subito una sconfitta contro l’Aluron Warta Zawiercie. La squadra polacca ha ottenuto un risultato favorevole, rendendo più difficile il percorso verso la Final Four. La partita si è conclusa con un punteggio che mette in evidenza la superiorità degli avversari nel match di andata. La squadra italiana dovrà affrontare la gara di ritorno con determinazione per tentare la rimonta.

Civitanova è crollata al cospetto dell’Aluron Warta Zawiercie nell’ andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile: la Lube si è trovata a rincorrere nel primo set, è stata schiacciata nel secondo parziale e nella terza frazione ha avuto a disposizione quattro set-point non consecutivi per provare a riaprire la contesa, ma non è riuscita a sfruttare le occasioni contro la vincitrice della regular season della Plusliga polacca, che si era presentata all’Eurosuole Forum con i favori del pronostico. La sesta forza della Superlega, capace di eliminare Trento nei quarti di finale dei playoff scudetto, dovrà inventarsi la... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Civitanova crolla in Champions League: prova di forza dello Zawiercie, per la Final Four serve una rimonta sublime

Articoli correlati

Civitanova cerca il colpaccio in Champions League: Zawiercie osso duro verso la Final FourCivitanova si rituffa nella Champions League di volley maschile, dopo aver avuto la meglio nella serie contro Trento per 3-0 e avere già messo in...

LIVE Civitanova-Aluron Warta Zawiercie 0-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: iniziano i quarti di finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Primo tempo alto di Bieniek 3-5 Lungo l’attacco in diagonale di Boladz.

Aggiornamenti e notizie su Champions League

Temi più discussi: Civitanova cerca il colpaccio in Champions League: Zawiercie osso duro verso la Final Four; Quarti ritorno | VakifBank Istanbul - Numia Vero Volley Milano in Diretta Streaming | DAZN IT; Notizie Top Volley Cisterna - Pallavolo Padova: SuperLega - Pallavolo; Perugia e Civitanova per conquistare l'Europa: ecco il programma dei playoff della CEV Champions League.

Civitanova crolla in Champions League: prova di forza dello Zawiercie, per la Final Four serve una rimonta sublimeCivitanova è crollata al cospetto dell'Aluron Warta Zawiercie nell'andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile: la Lube si è ... oasport.it

Tavares trascina Zawiercie: Civitanova battuta 0-3 nell'andata ChampionsLa Cucine Lube Civitanova ha subito una pesante sconfitta nell'andata dei quarti di finale della CEV Champions League volley maschile 2025-2026, arrendendosi con un netto 3-0 all'Aluron Warta Zawierci ... it.blastingnews.com

Anche al Puscas Stadium di Budapest, teatro della prossima finale di Champions League presente lo stemma dell'Avellino grazie al super tifoso biancoverde Fulvio Spagnuolo - facebook.com facebook

Si torna sempre dove si è stati bene. E Lucas Torreira a Pescara si è sentito come a casa. Un posto del cuore, il posto in cui è iniziata una carriera stupenda. La Champions League, i big match di Premier League. Ma al primo posto nel cuore di Lucas viene x.com