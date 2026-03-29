Durante una trasmissione televisiva, un ospite ha raccontato di essere stato interrogato sulle presenze di oggetti potenzialmente pericolosi durante una manifestazione pubblica. La persona ha riferito di aver ricevuto questa domanda in modo diretto, sottolineando l’attenzione rivolta alla sicurezza degli eventi pubblici. La conversazione si è svolta in un clima di discussione tra i partecipanti, senza ulteriori dettagli sui risvolti dell’indagine.

“Mi hanno chiesto addirittura se avevo oggetti pericolosi per la manifestazione”. Addirittura. Vergogna! L ‘europarlamentare di Avs Ilaria Salis, attesa in Ungheria da un processo che evita solo grazie ai compagni che l’hanno spedita all’Europarlamento, ieri è diventata l’eroina della sinistra italiana, politica e televisiva. Vedere uno come Massimo Gramellini ciondolare verso di lei con occhi di ammirazione e annunciarne la presenza nel suo programma, “I n altre parole “, come se stesse per ospitare Madre Teresa di Calcutta, “s ignori, la protagonista del giorno, Ilaria Salis!”, in altri tempi avrebbe fatto sorridere. Ieri ha messo tristezza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La triste passerella di Ilaria Salis sul “tappetino” di Gramellini: “Signori, il personaggio del giorno!” (video)

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