In Altre Parole stasera su La7 | Gramellini ospita Toni Servillo e Renzo Arbore

Stasera su La7, in Altre Parole, Gramellini intervista Toni Servillo e Renzo Arbore. La puntata, in onda sabato 10 gennaio, presenta un approfondimento sul nuovo libro del noto conduttore televisivo e offre anticipazioni sugli ospiti e i temi trattati. Un’occasione per conoscere più da vicino personaggi di rilievo nel panorama culturale e televisivo italiano.

Da Venezia con la Coppa Volpi al nuovo libro del maestro della TV: tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di sabato 10 gennaio. Nuovo appuntamento del sabato sera con la cultura e l'attualità su La7. Stasera, 10 gennaio alle ore 20:35, Massimo Gramellini torna al timone di In Altre Parole per una puntata che promette di mescolare grande cinema, storia della TV e riflessioni profonde sul presente. Ecco gli ospiti di stasera e la squadra che affianca il conduttore. Quali sono gli ospiti di In Altre Parole?: Un parterre d'eccezione Il piatto forte della serata è senza dubbio l'incontro con Toni Servillo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - In Altre Parole stasera su La7: Gramellini ospita Toni Servillo e Renzo Arbore Leggi anche: In Altre Parole stasera (25 ottobre 2025): ospiti e temi di Massimo Gramellini su La7 Leggi anche: In altre parole su La7, gli ospiti di stasera sabato 19 ottobre: Maurizio Landini e Dacia Maraini La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Stasera in tv (3 gennaio), Pavarotti sfida il Circo di Montecarlo, Benigni e MasterChef lottano per il prime time. In Altre Parole stasera su La7: Gramellini ospita Toni Servillo e Renzo Arbore - Da Venezia con la Coppa Volpi al nuovo libro del maestro della TV: tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di sabato 10 gennaio. movieplayer.it

In altre parole su La7, gli ospiti dell'8 novembre da Piero Pelù a Serena Dandini - Come di consueto, il programma esplorerà con i suoi ospiti i diversi temi della settimana, sia di politica ... gazzetta.it

Tra gli altri ospiti di questa sera ci sarà anche lo scrittore Maurizio De Giovanni - Come sempre, il programma esplorerà con i suoi ospiti i diversi temi della settimana, sia di politica ... gazzetta.it

Stasera ore 19:00 Accendiamo le emozioni: musica, parole e uno sguardo sul presente. “Tra le note e le righe”, in diretta su ToBeRadio. Sintonizzatevi e venite a farvi compagnia con me. #ToBeRadio #TraLeNoteELeRighe #Radio #Diretta #Musica #Paro - facebook.com facebook

Ha poi preso la parola Stefano Tiburzi, Chief Operating Officer e co-founder di SMI Group: “Per salutarvi vorrei usare solo 3 parole. La prima è emozione: sono sinceramente emozionato di vedervi qui stasera, così numerosi, sapendo che ciascuno di voi ha rin x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.