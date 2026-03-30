Maruska Albertazzi parla dei disturbi alimentari sottolineando come il luogo di provenienza influenzi l'accesso ai servizi sanitari e le possibilità di cura. Secondo la sua testimonianza, la disponibilità di risorse economiche determina se si può ricevere un trattamento privato, più rapido, o attendere i lunghi tempi della sanità pubblica. La sua esperienza personale e il suo impegno quotidiano sono al centro di questa riflessione.

Anche lei, da adolescente, ha sofferto di disturbi alimentari? «Mi sono ammalata a 13 anni. Ero una ragazzina intelligente ma goffa, con un eloquio eccessivamente forbito per la mia età, non avevo amiche e cercavo disperatamente un modo per essere accettata. I miei genitori avevano un rapporto burrascoso e mi rifugiai nell’amicizia con una ragazza molto più matura ed esperta di me con i ragazzi. Mi disse che ero bellissima, ma con qualche chilo in meno lo sarei stata ancora di più. Iniziai a saltare i pasti, a eliminare alimenti, fino a nutrirmi solo con una mela e una confezione di fiocchi di latte al giorno. Più lo facevo, più mi sentivo forte, finalmente in grado di controllare la mia vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maruska Albertazzi sui disturbi alimentari: «Da dove vieni influisce sui servizi disponibili sul territorio e quanti soldi hai fa la differenza tra il poterti curare privatamente, e quindi rapidamente, o aspettare i tempi biblici della sanità pubblica»

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Discussioni sull' argomento Su Rai 1 Qualcosa di lilla, una 15enne e i disturbi alimentari; QUALCOSA DI LILLA - Il 2 aprile in prima serata su Rai 1; Qualcosa di Lilla su Rai 1; 'Qualcosa di lilla', arriva il film tv della Rai sulla bulimia.

Maruska Albertazzi. . Vi leggo un estratto dal mio romanzo Qualcosa di Lilla che esce venerdì 27 marzo in tutte le librerie e online. Il personaggio di Luce è una ferita nel cuore per me. Leggendo il romanzo forse capirete perché. #qualcosadililla #disturbialime - facebook.com facebook