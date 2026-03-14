danza e teatro per curare i disturbi alimentari

A Città di Castello si tiene un evento dedicato alla danza e al teatro come strumenti di supporto per i disturbi alimentari. La manifestazione nasce dall'ispirazione del libro “Inchiostro”, scritto da Caterina Minni quando aveva 14 anni, in cui ha condiviso il suo percorso di uscita dai problemi legati all’alimentazione. L'iniziativa coinvolge artisti e professionisti che utilizzano le arti performative per affrontare il tema.

CITTÀ DI CASTELLO - Tutto ha inizio dalle pagine di “Inchiostro“, un libro coraggioso scritto da Caterina Minni che, quando aveva 14 anni, raccontò il suo personale percorso di rinascita e uscita dal tunnel dei disturbi del comportamento alimentare. Da quelle pagine intime e potenti nasce lo spettacolo “ Fenici irrequiete “, un’opera dove danza e teatro si fondono per dare voce a una tematica sempre molto attuale. La forza di questa iniziativa risiede nella sua finalità concreta: l’intero ricavato della serata sarà infatti devoluto a “ La Casa di Sally “, una struttura residenziale della diocesi situata in via San Francesco. Questo centro,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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