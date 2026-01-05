Stasera a Martina Franca, al Teatro Nuovo, si terrà “La Corrida della Valle d’Itria”. L’evento, in scena lunedì 5 gennaio alle 21, offre un momento di intrattenimento e divertimento, in attesa dell’Epifania. Un’occasione per trascorrere una serata piacevole in compagnia, in un ambiente dedicato allo spettacolo e alla convivialità.

Di seguito il comunicato: Una serata all’insegna del divertimento aspettando l’Epifania. Sul palco del Teatro Nuovo approda “La Corrida della Valle d’Itria”, manifestazione di spettacolo e intrattenimento in scena lunedì 5 gennaio alle 21.00. Un evento, organizzato dall’associazione culturale “ Rebeat Music Lab ” di Martina Franca, con la direzione organizzativa di Giuseppe Ruggieri e tecnica di Luca Stasi, che si ispira allo storico format televisivo “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio”, uno dei programmi più longevi e seguiti della televisione italiana, che nel corso dei decenni ha attraversato diverse epoche della storia televisiva nazionale sotto la conduzione di figure di primo piano quali Corrado, Gerry Scotti e Amadeus, affermandosi come punto di riferimento dell’intrattenimento popolare. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca: stasera “La corrida della Valle d’Itria” Teatro Nuovo

Leggi anche: Martina Franca: stasera “L’ospite gradito” Teatro Nuovo

Leggi anche: Martina Franca: per la festa patronale il giubileo della vicarìa Oggi e domani

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Martina Franca: stasera “La corrida della Valle d’Itria”.

Appuntamento MARTINA FRANCA CELEBRA IL MURGESE Martina Franca celebra il centenario del Cavallo Murgese con un convegno nel Palazzo Ducale il 4 gennaio Fonte Ansa - facebook.com facebook