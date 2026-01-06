Maltempo | mercoledì 7 gennaio allerta gialla | temperature sotto zero fino a -3

Da parmatoday.it 6 gen 2026

Il 7 gennaio, la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un’allerta gialla a causa di un’ondata di maltempo. Le temperature scenderanno fino a -3°C, con condizioni di freddo intenso previste per tutta la giornata. È importante adottare le necessarie precauzioni per affrontare al meglio le basse temperature e i possibili disagi legati alle condizioni meteorologiche.

Un'allerta meteo, di colore giallo, è stata emessa dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna per la giornata di mercoledì 7 gennaio per temperature rigide. E' valida anche per il Parmense, per le zone di pianura, collina e montagna. Per la giornata di mercoledì 7 gennaio si prevedono. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

