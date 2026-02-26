Lucrezia Lorenzi e Marta Bassino | Insegniamo le regole di sicurezza ai bambini | lo sci così è più bello

Lucrezia Lorenzi e Marta Bassino si sono impegnate a insegnare ai bambini le norme di sicurezza nello sci per rendere questa attività più sicura e divertente. Durante l’evento, hanno condiviso consigli pratici e l’importanza di rispettare le regole per prevenire incidenti e godersi appieno le discese sulla neve. La giornata ha coinvolto i più giovani in un momento dedicato all’apprendimento e al divertimento.

L’obiettivo non è solo dare l’opportunità di vivere l’esperienza dello sci a bambini che non hanno avuto l’occasione di provarla, ma anche promuovere valori fondamentali come il rispetto delle regole, la consapevolezza dei rischi e una pratica sportiva responsabile. Queste tematiche sono fondamentali per Fondazione Laureus e sono alla base della creazione della Fondazione Matilde Lorenzi e fondamentale per la giornata è la partecipazione di Lucrezia, sorella di Matilde, morta non ancora ventenne, in un incidente durante un allenamento con la nazionale di sci nell’ottobre del 2024. Durante la mattinata, le bambine e i bambini hanno potuto sciare sulle piste di Limone Piemonte, con gli allenatori ricevendo da Marta Bassino dei preziosi consigli a bordo pista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lucrezia Lorenzi e Marta Bassino: «Insegniamo le regole di sicurezza ai bambini: lo sci così è più bello» Marta Bassino, ambasciatrice di Fondazione Laureus Italia, insegna la sicurezza sugli sci ai bimbiFondazione Laureus Italia ha organizzato sabato scorso una giornata speciale insieme a Marta Bassino, campionessa di sci alpino e neo ambassador... Lucrezia Lorenzi: “Un anno senza Matilde, lascio le gare di sci ma la neve ci unirà per sempre”Parla la sorella della campionessa morta sulle piste in Val Senales: “Divento maestra e penso a una famiglia con Tommy”. Giovani sciatori in pista a Folgaria ricordando Matilde LorenziDal primo al 6 marzo torna l'Alpecimbra Fis Children Cup, storica gara internazionale per le categorie under 14 e under 16. Lucrezia Lorenzi sarà tedofora alla cerimonia inaugurale dedicata alla memor ... giornaletrentino.it Lucrezia Lorenzi: E' arrivato il momento di fermarsi. Matte salutami MatiE' arrivato il momento di fermarsi. Le parole fatalità e disgrazia non sono presenti nel vocabolario di un atleta professionista. Non si può partire per andare a sciare e non tornare più a casa. Ciao ... rainews.it