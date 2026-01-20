Sabato scorso a Limone Piemonte si è svolto l’evento “Sulla neve con Marta. Lo sci oltre la pista”, dedicato all’insegnamento della sicurezza sugli sci ai più giovani. Marta Bassino, ambasciatrice di Fondazione Laureus Italia, ha guidato bambini del gruppo sportivo Valanga di Torino, condividendo competenze e attenzione alla sicurezza sulla neve. Un’occasione importante per promuovere valori di responsabilità e rispetto durante le attività sulla montagna.

Fondazione Laureus Italia ha organizzato sabato scorso una giornata speciale insieme a Marta Bassino, campionessa di sci alpino e neo ambassador della Fondazione. Un evento all’insegna dello sport, della condivisione e dell’educazione, pensato per trasmettere ai più giovani valori fondamentali legati alla pratica sportiva responsabile e consapevole. Il tutto grazie al sostegno di Iwc Schaffhausen, partner sia di Fondazione Laureus Italia sia di Marta Bassino, Fondazione Matilde Lorenzi e di Riserva Bianca di Limone Piemonte. L’evento, intitolato “Sulla neve con Marta. Lo sci oltre la pista”, si è svolto sotto una bellissima nevicata nella località sciistica di Limone Piemonte e ha coinvolto bambine e bambini del gruppo sportivo Valanga di Torino, realtà partner di Fondazione Laureus Italia da diversi anni e la Scuola Sci di Limone Piemonte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marta Bassino, ambasciatrice di Fondazione Laureus Italia, insegna la sicurezza sugli sci ai bimbi

