Calciomercato Inter | Riso ammette Frattesi? Colpa mia se…

Giuseppe Riso, fondatore della Gr Sports, è stato intervistato dal portale Calcio e Finanza, dove ha commentato la situazione di Frattesi e il suo ruolo nella trattativa di calciomercato dell'Inter. Riso ha ammesso alcune responsabilità riguardo alla gestione di alcune operazioni e ha parlato di come le decisioni prese possano aver influenzato le dinamiche di mercato.

Il portale Calcio e Finanza ha recentemente intervista Giuseppe Riso. Fondatore della Gr Sports Agency, tra i nomi più importanti del calciomercato europeo, l’agente cresciuto professionalmente con Adriano Galliani e Mino Raiola ha parlato anche della situazione del centrocampista dell’Inter Davide Frattesi, suo assistito. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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