Marquez | Bezzecchi impressionante è il favorito per il titolo

Durante il Gran Premio di Austin, il pilota ha concluso in quinta posizione, dopo aver scontato una penalità per un incidente verificatosi nel giorno precedente. La gara si è disputata in condizioni che hanno influenzato le prestazioni degli atleti, mentre un altro pilota ha elogiato un suo collega per le sue capacità e si è detto convinto della sua candidatura al titolo.

Quinto posto per Marc Marquez ad Austin, in un GP condizionato dal long lap penalty che ha dovuto scontare per l'incidente di sabato con Diggia. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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