Durante il Gran Premio delle Americhe, terza tappa del Campionato del Mondo 2026 di MotoGP, il pilota ha concluso la gara in quinta posizione. Sul circuito di Austin, il campione in carica ha dichiarato di non sentirsi a suo agio e di avere difficoltà durante la corsa. Nel frattempo, il pilota italiano ha ottenuto il ruolo di favorito dopo aver mostrato ottime prestazioni nelle sessioni precedenti.

Una domenica non eccezionale per Marc Marquez. Il Campione del Mondo in carica si è dovuto accontentare della quinta posizione in occasione del GP delle Americhe, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di MotoGP appena andato in archivio ad Austin, precisamente sul tracciato del COTA. Gara comunque difficile per lo spagnolo, costretto a scontare un long lap penalty che l’ha tenuto fuori dalle posizioni che contano. Tuttavia è opportuno rimarcare quanto il passo del ducatista non sia stato particolarmente incisivo. Difficilmente dunque il centauro sarebbe riuscito ad insidiare Marco Bezzecchi, trionfatore di giornata davanti al compagno di squadra Jorge Martin e Pedro Acosta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez: “Non mi sento comodo, faccio fatica. Bezzecchi per ora è il favorito”

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