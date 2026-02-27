In avvio di stagione, le prime gare di MotoGP attirano l’attenzione su Bezzecchi, considerato il favorito da Marquez, a meno di imprevisti. I piloti si preparano a scendere in pista, mentre gli appassionati seguono con interesse le prime valutazioni e le sensazioni dei protagonisti. La stagione 2024 si apre così con un clima di attesa e aspettative, che si concentrano sugli sviluppi iniziali delle competizioni.

In avvio di stagione, l'attenzione si concentra sulle prime manifestazioni in pista e sulle sensazioni dei principali protagonisti della MotoGP. La prima giornata di prove, svoltasi nel Gran Premio della Thailandia, ha messo in evidenza le difficoltà di alcuni piloti nel ritrovare la compattezza fisica e la sicurezza di sempre, elemento cruciale per affrontare al meglio competizioni di alto livello. La performance e la gestione delle proprie risorse rappresentano aspetti fondamentali che influenzeranno l’esito finale del campionato. Il pilota della Ducati, Marc Marquez, ha manifestato qualche segnale di preoccupazione sin dalla prima giornata di prove. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Marquez: "Bezzecchi è il favorito, a meno di imprevisti

