Mario Casillo | Fuori dal Piano di rientro la sanità campana riparte

Il rappresentante delle istituzioni sanitarie ha annunciato che la regione campana ha completato il percorso di uscita dal Piano di rientro sanitario. Questa decisione permette di adottare interventi più tempestivi e mirati, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini e di riavvicinare l’assistenza alle esigenze della popolazione locale.

"L’uscita della Campania dal Piano di rientro sanitario ci consente ora di dare risposte più concrete, rapide e vicine ai cittadini. È il risultato di un lavoro costruito nel tempo, espressione di un impegno collettivo portato avanti con dedizione negli anni" – dichiara Mario Casillo, Vicepresidente della Regione Campania. "Per dieci anni, nel mio ruolo di capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, insieme al Presidente Vincenzo De Luca, ho seguito questo percorso. Abbiamo sostenuto un piano esigente, capace di tenere insieme la necessità di salvaguardare i conti e, allo stesso tempo, di riorganizzare i servizi e rilanciare il sistema sanitario. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Mario Casillo: “Fuori dal Piano di rientro, la sanità campana riparte” Articoli correlati Regione, Petracca (Pd): Dopo l’uscita dal piano di rientro un nuova fase per la sanità campana“L’uscita della Regione Campania dal Piano di rientro rappresenta un risultato di straordinaria importanza per l’intera comunità regionale. La Regione Campania esce dal Piano di Rientro: un nuovo inizio per la Sanità campana“Esprimo piena soddisfazione per l’uscita dal Piano di rientro della Regione Campania, un risultato a cui abbiamo lavorato con grande dedizione e...