marina berlusconi torna a incalzare tajani ecco cosa potrebbe cambiare in forza italia

Marina Berlusconi torna a chiedere un cambio di passo in Forza Italia, spingendo perché si apra una fase nuova. La sua ultima presa di posizione arriva dopo che Tajani ha detto di aver già avviato il rinnovamento nel partito. La situazione tra i due si fa sempre più tesa, con Berlusconi che non nasconde le sue critiche e chiede interventi concreti. La partita per il futuro di Forza Italia si fa più accesa.

Ormai sembra quasi un gioco delle parti: Marina Berlusconi incalza Antonio Tajani perché dentro Forza Italia si apra «una fase nuova», Antonio Tajani risponde che «il rinnovamento è già in atto», citando l’elezione diretta della classe dirigente, a cominciare dal segretario all’annunciato congresso nazionale prima delle elezioni del 2027. Ma è chiaro che la famiglia continua a spingere per altro: dalla lunghissima intervista al Foglio di un anno fa a oggi, ogni uscita pubblica di Marina (e Pier Silvio) - sapientemente studiata - ha non solo tratteggiato gli assi di un «manifesto liberale» 5.0, ma anche aggiunto una tessera al mosaico di pungoli all’attuale leader azzurro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

A Milano, Marina Berlusconi e Antonio Tajani si sono incontrati, un gesto che racchiude in sé più di quanto sembri, riflettendo i delicati equilibri e le prospettive di Forza Italia.

Tajani esprime apertura riguardo a un possibile coinvolgimento di Marina e Pier Silvio Berlusconi nella politica, sottolineando che finora hanno declinato questa possibilità.

