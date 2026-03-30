Maria Verlezza ha annunciato ufficialmente la sua candidatura al Consiglio comunale con la lista Ricoloriamo Arienzo, sostenendo il sindaco uscente Giuseppe Guida. La candidata si presenta con questa lista alle prossime elezioni amministrative e si inserisce nel quadro delle candidature in vista del voto. La sua candidatura è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

Maria Verlezza ufficializza la sua candidatura al Consiglio comunale, a sostegno del sindaco uscente Giuseppe Guida. Settant’anni, cresciuta ad Arienzo, moglie e madre di due figli, già protagonista di una passata esperienza politica e amministrativa sul territorio, la candidata torna a mettersi a disposizione dei cittadini con rinnovato entusiasmo.“Ho deciso di rimettermi in gioco con l’impegno di sempre e uno smisurato amore per la nostra terra - ha dichiarato. Ho avuto la possibilità di accedere all’azione di governo locale, comprendendo più da vicino i bisogni di una comunità che, già una volta, ha scelto di darmi fiducia. Oggi queste necessità sono sicuramente diverse, ma sempre vive. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Maria Verlezza si candida con Ricoloriamo Arienzo a sostegno di Giuseppe Guida

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