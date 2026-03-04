Terni sport e buone pratiche | premiate al Liceo Classico due associazioni sportive virtuose dell’Umbria

Si è svolta oggi - mercoledì 4 marzo - presso il Liceo classico G.C. Tacito di Terni la cerimonia di premiazione della Call to Action: "L'Energia delle buone pratiche" della Regione Umbria, alla presenza del vicepreside Fausto Dominici, di Riccardo Giubilei, commissario Coni Umbria, di Matteo Fortunati, presidente di Gas Marca, società del Gruppo Estra SpA, di Marco Peciarolo, presidente Cip Regione Umbria, insieme ad Alessia Zecchini, apneista italiana, tra le atlete più forti di sempre nella disciplina. Estra S.p.A., multiutility del settore energia che da anni è impegnata a sostenere la pratica sportiva, oggi ha premiato i vincitori della...