Marco Genzini e la collezione di 4.500 opere L’arte è sempre stata una malattia di famiglia

Un appassionato collezionista ha accumulato una collezione composta da circa 4.500 opere. Durante un’intervista, ha spiegato che il suo coinvolgimento nel settore artistico è iniziato in modo naturale, con incontri settimanali con artisti, galleristi, critici ed editori che si sono susseguiti nel tempo. La passione per l’arte viene descritta come una tradizione di famiglia, tramandata nel corso degli anni.

Milano, 30 marzo 2026 – “Entrai nel mondo dell’arte senza fatica, giorno dopo giorno. Almeno una volta alla settimana arrivava a casa qualche artista, gallerista, critico, editore. Mia madre cremonese, senza preavviso, preparava in poco tempo piatti buonissimi. La cantina era sempre ben fornita”. Marco Genzini, imprenditore milanese, nonché collezionista, ha ereditato la passione dell’arte dal padre Oreste, titolare di una nota zincografia dalla quale negli anni Sessanta si servivano gli artisti più noti del momento, da Mimmo Rotella a Mario Schifano, da Franco Angeli a Niki de Saint Phalle. L’arte insomma l’ha respirata fin da piccolo. Tanto che oggi vanta una collezione di circa 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marco Genzini e la collezione di 4.500 opere. “L’arte è sempre stata una malattia di famiglia” Articoli correlati La grande pittura cesenate in mostra all'Officina dell'Arte con le opere della collezione PiccardiAll'Officina dell'Arte di Angelo Fusconi, a Case Frini, torna in scena il collezionismo privato. Leggi anche: Il dramma di Marco, padre di famiglia stroncato dalla malattia: il dolore di moglie e figlio