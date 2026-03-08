Il dramma di Marco padre di famiglia stroncato dalla malattia | il dolore di moglie e figlio

La comunità di Montirone piange la scomparsa di Marco Rigobello, un padre di famiglia di 57 anni. Dopo aver lottato contro una grave malattia, è venuto a mancare lasciando la moglie e il figlio. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti, che conoscevano Marco come una persona presente e stimata. La sua morte ha lasciato un vuoto nel paese.

Comunità in lutto per la scomparsa del 57enne Marco Rigobello. Lascia la moglie Giovanna e il figlio Federico. La famiglia ha chiesto donazioni all’Airc La comunità di Montirone è in lutto per la scomparsa di Marco Rigobello, morto all’età di 57 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. Rigobello lascia nel dolore la moglie Giovanna e il figlio Federico, oltre alla madre Maria. A piangerlo sono anche i fratelli Luisa con Renato, Luca con Donatella e Matteo con Luisa. La famiglia ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al dottor Felice Esposito e al personale della U.C.P. Dom dell'ospedale Civile di Brescia, che hanno assistito Rigobello durante la malattia con professionalità e umanità. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

