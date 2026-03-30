Marco Bezzecchi ha vinto il GP degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, conquistando anche un nuovo record personale. Il pilota italiano, in sella ad Aprilia, ha concluso la gara davanti a Jorge Martin, compagno di squadra, e Pedro Acosta su KTM. La gara si è svolta ieri, con Bezzecchi che ha ottenuto la prima posizione.

Sono numeri importanti quelli di Marco Bezzecchi in MotoGP. Il pilota italiano dell’Aprilia ha dominato ieri il GP degli USA, terzo appuntamento del Mondiale 2026, precedendo il compagno di squadra, Jorge Martin, e il centauro della KTM, Pedro Acosta. Un’affermazione costruita fin dalla prima tornata, partendo in maniera convincente e rispondendo anche duramente agli attacchi di Acosta nelle prime fasi. Con questo risultato, il romagnolo è tornato in vetta alla classifica mondiale e ha portato a nove i successi in carriera nella massima cilindrata. Per “Bez” si parla del 21° podio in top-class e vanno considerati una serie di primati importanti per definire la qualità delle prestazioni del centauro nostrano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi stabilisce un nuovo record in MotoGP: il romagnolo sugli scudi in top-class

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