MotoGP GP Thailandia 2026 | si prospetta ‘il duello dei Marchi’? Marquez e Bezzecchi sugli scudi

Sabato 28 febbraio la MotoGP in Thailandia inaugura la stagione con le qualifiche alle 4.50 e la Sprint Race alle 9.00. Marquez e Bezzecchi si preparano a essere protagonisti di questa prima tappa, che segna l'inizio di un campionato ricco di sfide tra i piloti e i marchi coinvolti. La corsa si svolgerà sul circuito thailandese, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Sabato 28 febbraio, tra le ore 4.50 (qualifiche) e le 9.00 (Sprint Race), la MotoGP comincerà a fare sul serio in Thailandia, dove è programmato il primo Gran Premio stagionale. Chiaramente, stabilire la griglia di partenza rappresenterà un passo cruciale per definire ambizioni e prospettive di ogni pilota in vista della gara dimezzata e di quella vera e propria. Per quanto visto ieri, durante le prove, Marco Bezzecchi si propone come l'uomo da battere. Il romagnolo dell'Aprilia si è imposto come punto di riferimento sia in termini di performance pura che di passo. Dovrà però guardarsi dal "solito" Marc Marquez, che si è dimostrato il più competitivo fra i piloti Ducati.