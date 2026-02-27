MotoGP GP Thailandia 2026 | si prospetta ‘il duello dei Marchi’? Marquez e Bezzecchi sugli scudi

Da oasport.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 28 febbraio la MotoGP in Thailandia inaugura la stagione con le qualifiche alle 4.50 e la Sprint Race alle 9.00. Marquez e Bezzecchi si preparano a essere protagonisti di questa prima tappa, che segna l'inizio di un campionato ricco di sfide tra i piloti e i marchi coinvolti. La corsa si svolgerà sul circuito thailandese, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Sabato 28 febbraio, tra le ore 4.50 (qualifiche) e le 9.00 (Sprint Race), la MotoGP comincerà a fare sul serio in Thailandia, dove è programmato il primo Gran Premio stagionale. Chiaramente, stabilire la griglia di partenza rappresenterà un passo cruciale per definire ambizioni e prospettive di ogni pilota in vista della gara dimezzata e di quella vera e propria. Per quanto visto ieri, durante le prove, Marco Bezzecchi si propone come l’uomo da battere. Il romagnolo dell’Aprilia si è imposto come punto di riferimento sia in termini di performance pura che di passo. Dovrà però guardarsi dal “solito” Marc Marquez, che si è dimostrato il più competitivo fra i piloti Ducati. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp gp thailandia 2026 si prospetta 8216il duello dei marchi8217 marquez e bezzecchi sugli scudi
© Oasport.it - MotoGP, GP Thailandia 2026: si prospetta ‘il duello dei Marchi’? Marquez e Bezzecchi sugli scudi

MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Thailandia 2026: Bezzecchi domina davanti a Marc Marquez, Bagnaia deludenteSono andate in archivio le pre-qualifiche del GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP.

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: lampo Bezzecchi, Bagnaia tallona Marquez. Alle 9.00 le pre-qualifiche

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: MotoGP 2026 – GP Thailandia a Buriram: gli orari TV su Sky e TV8; MotoGP, GP Thailandia 2026: programma, orari, tv, streaming; Gli orari del Gran Premio PT della Thailandia; MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW.

motogp gp thailandia 2026MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2026: Bezzecchi precede Di Giannantonio, si rivede MartinSi è ufficialmente concluso il primo impegno della stagione per quanto riguarda la classe regina. La prima sessione di prove libere del Gran Premio di ... oasport.it

A che ora la MotoGP su TV8, GP Thailandia 2026: programma qualifiche e Sprint in chiaroLa prima tappa stagionale del Motomondiale 2026, sabato 28 febbraio, per il GP della Thailandia, vedrà andare in scena sul Chang International Circuit di ... oasport.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.