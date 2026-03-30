Marche i ragazzi del Liceo Rinaldini visitano l’Aula del consiglio

Oggi l'Aula del consiglio nel Palazzo Regionale delle Marche ha accolto gli studenti di una classe quarta dell’indirizzo socio-economico del liceo “Rinaldini” di Ancona. La visita rientra in un’attività didattica finalizzata a conoscere il funzionamento delle istituzioni e il ruolo delle assemblee regionali. Gli studenti hanno potuto assistere a una seduta e partecipare a un breve approfondimento con i rappresentanti istituzionali.

L’Aula consiliare del Palazzo Regionale delle Marche ha aperto, oggi, le sue porte agli studenti di una classe quarta dell’indirizzo socio-economico del liceo classico “ Rinaldini ” di Ancona. Ad accoglierli il consigliere segretario, Marco Ausili, che li ha guidati nel corso di una visita formativa nell’ambito del progetto “Conoscere il Consiglio” finalizzato ad avvicinare i giovani alle Istituzioni. In ricordo della mattinata a Palazzo Leopardi, gli studenti hanno ricevuto la pubblicazione dedicata alla XII legislatura contenente anche lo Statuto della Regione Marche. Le parole di Ausili. “La partecipazione politica rappresenta una forma di cura del territorio e un profondo senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, i ragazzi del Liceo “Rinaldini” visitano l’Aula del consiglio Articoli correlati A Palazzo Leopardi gli alunni del Liceo Classico "Rinaldini" di AnconaA Palazzo Leopardi gli studenti di una classe quarta appartenente all’indirizzo socio-economico. Bagnoli, ordine del giorno del Consiglio comunale su bonifica, rigenerazione e ruolo dell’AulaTempo di lettura: 2 minutiAl termine della seduta monotematica dedicata al rigenerazione di Bagnoli, il Consiglio comunale di Napoli ha approvato un... Una selezione di notizie su Marche i ragazzi del Liceo Rinaldini... Discussioni sull' argomento Oltre l’aula, al servizio del prossimo, la Pasqua sul campo degli studenti UER; Settimana Inclusione all'Ateneo di Macerata, aula immersiva per didattica inclusiva; Tragedia del Natisone, ultima udienza tecnica, il processo entra nel vivo; Recanati, con le invasioni poetiche e non, eventi all'IC Nicola Badaloni. Ancora un rinvio per l’elezione del Presidente, ma l'aula approva la mozione d'urgenza a tutela della chirurgia senologica del "Madonna delle Grazie" - facebook.com facebook Straordinaria serata di musica barocca italiana ieri nell'Aula del @UniOslo, con il concerto Chiaroscuro organizzato da Barokkanerne (l'Ensemble Barocco Norvegese). Musiche di Monteverdi, Fontana, Cavalli, Strozzi, Marini ed altri autori italiani del periodo b x.com