Bagnoli ordine del giorno del Consiglio comunale su bonifica rigenerazione e ruolo dell’Aula

Il Consiglio comunale di Bagnoli ha approvato un ordine del giorno che riguarda la bonifica, la rigenerazione e il ruolo dell’Aula. La seduta, dedicata esclusivamente a questi temi, si è protratta per circa due minuti e ha visto coinvolti i membri dell’assemblea nel discutere questioni relative al futuro del quartiere. La riunione si è conclusa dopo un breve confronto su questi argomenti specifici.

Tempo di lettura: 2 minuti Al termine della seduta monotematica dedicata al rigenerazione di Bagnoli, il Consiglio comunale di Napoli ha approvato un ordine del giorno che definisce indirizzi e impegni istituzionali per accompagnare il processo di bonifica, rigenerazione urbana e preparazione della 38ª edizione dell'America's Cup prevista a Napoli nel 2027. "Con questo documento il Consiglio comunale delinea con chiarezza il proprio ruolo di garanzia, indirizzo e monitoraggio pubblico nelle prossime fasi del percorso su Bagnoli – ha dichiarato la Presidente del Consiglio comunale Enza Amato – Promuovendo un confronto costante con il territorio, le consigliere e i consiglieri seguiranno da vicino il processo di bonifica e rigenerazione, assicurando il coinvolgimento dell'Aula nelle decisioni urbanistiche e ambientali".