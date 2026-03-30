Marche due giorni di pieno invernocon burrasche di vento e neveMa per Pasqua torna il bel tempo

In queste ore, le Marche sono interessate da un fronte di maltempo che ha portato vento forte e nevicate. La perturbazione, di origine artico-marittima, ha causato burrasche e condizioni di pieno inverno. Nei prossimi giorni, il tempo dovrebbe migliorare con l'arrivo di condizioni più stabili in vista della Pasqua.

Dopo un weekend primaverile, torna l'inverno. Un nuovo afflusso di aria di origine artico-marittima porterà maltempo. Sulle Marche, come informa l'ultimo bollettino dell'agenzia regionale Amap i primi segnali di peggioramento si manifesteranno già dal pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo, soprattutto sulla fascia appenninica. Le piogge odierne, secondo il servizio meteo della Protezione civile, saranno deboli e sparse sui settori collinare e montano, in locale estensione verso sera lungo la costa, mentre il limite delle nevicate è stimato attorno ai 1.100-1.200 metri di altitudine. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Marche, due giorni di pieno invernocon burrasche di vento e neveMa per Pasqua torna il bel tempo Articoli correlati “Piogge, vento e neve a quote basse: torna il freddo, colpo di coda dell’inverno”Le previsioni per i prossimi giorni: “Intensa perturbazione da mercoledì sera, sarà responsabile di una fase di freddo tardivo con rischio gelate”... Due giorni di bel tempo, poi nel weekend è atteso un nuovo peggioramentoTempo generalmente stabile sulla nostra regione tra oggi e domani, per la rimonta dell’alta pressione sull’Europa centrale. Una raccolta di contenuti su Marche due giorni di pieno inverno con... Temi più discussi: Nelle Marche torna il Trofeo Michele Scarponi: giovani ciclisti gareggiano nel segno della memoria e della sicurezza stradale; Anpas Marche riunisce 130 giovani: due giorni di confronto a Fermo per il Cantiere di comunità; Rinnovo contratto giornalisti, due giorni di sciopero; Marche: Giornate FAI di Primavera 2026: 48 ore per scoprire luoghi segreti (che non hai mai visto!). Anpas Marche riunisce 130 giovani: due giorni di confronto a Fermo per il Cantiere di comunitàAl via il Meeting dei giovani di Anpas Marche dal titolo Cantiere di comunità - Le comunità non si improvvisano. msn.com Rinnovo contratto giornalisti, due giorni di sciopero nazionaleVenerdì 27 marzo alle 11.30, il sindacato dei giornalisti marchigiani organizza un flash mob in piazza Plebiscito di Ancona di fronte alla prefettura ... rivieraoggi.it Dopo l’esplosione dello scandalo del plasma eliminato nelle Marche, un atto della direzione sanitaria nomina a capo dell’officina trasfusionale la stessa dirigente che siede al vertice dell’organismo di monitoraggio regionale del sangue: così controllore e cont - facebook.com facebook I migliori progetti premiati Design Index nelle Marche, Abruzzo e Molise. Presentazione 2 aprile ad Ascoli Piceno, 34 eccellenze in 14 ambiti progettuali #ANSA x.com