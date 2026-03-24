Piogge vento e neve a quote basse | torna il freddo colpo di coda dell’inverno

Le previsioni per i prossimi giorni: “Intensa perturbazione da mercoledì sera, sarà responsabile di una fase di freddo tardivo con rischio gelate” “Dopo una breve tregua anticiclonica martedì, il tempo tornerà a peggiorare a partire dal nord mercoledì sera, quando la parte avanzata di una intensa perturbazione fredda alimentata da aria artica porterà i primi rovesci e temporali sparsi”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte: “Sarà il preludio a una fase prettamente invernale sull’Italia prevista tra giovedì e venerdì, quando si formerà un vero e proprio ciclone freddo sull’Adriatico. Sono così attesi rovesci e... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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