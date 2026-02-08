Campania | Legge Montagna 291 comuni ma restano dubbi su criteri e sviluppo dei territori interni

La Legge sulla Montagna in Campania riaccende i dubbi tra i sindaci dei 291 comuni interessati. Il decreto del governo ha creato tensioni tra chi vuole definire chiaramente i criteri di classificazione e chi si preoccupa degli effetti sullo sviluppo dei territori interni. La questione resta aperta e ancora tutta da chiarire.

Il delicato equilibrio tra parametri altimetrici e reali condizioni socio-economiche è al centro di una nuova schermaglia politica e tecnica in Campania, innescata dal recente Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) attuativo della Legge sulla Montagna. Un provvedimento che, pur ampliando il numero di comuni montani regionali a 291, solleva forti perplessità nell’amministrazione regionale, che denuncia un’applicazione rigida dei criteri che penalizza alcune aree interne già fortemente fragili. La questione, emersa con forza durante la Conferenza Unificata del 5 febbraio, vede al centro delle contestazioni l’inclusione di comuni urbanizzati e l’esclusione di piccoli centri a rischio spopolamento, generando un acceso dibattito sull’effettiva coerenza dello status di “comune montano” con le necessità dei territori.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Campania Legge Montagna Legge sulla montagna, via libera ai nuovi criteri: incentivi per docenti e scuole nei 3.715 comuni beneficiari La Conferenza unificata ha dato il via libera ai nuovi criteri della Legge sulla montagna. Legge sulla Montagna, Coldiretti Campania plaude a Serluca: “Difendere i territori fragili” Coldiretti Campania si schiera a sostegno dell’intervento dell’assessora all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, sul decreto attuativo della legge sulla Montagna. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Campania Legge Montagna Argomenti discussi: DPCM Montagna, la Campania difende i comuni fragili: 291 inclusi ma restano le criticità; Amalfi comune montano, Celle di Bulgheria no: polemica per la riclassificazione; Legge Montagna, l’assessora Serluca: Risultato migliorato grazie alle Regioni, ma restano criticità gravi per la Campania. DPCM Montagna, la Campania difende i comuni fragili: 291 inclusi ma restano le criticitàNella Conferenza Unificata del 5 febbraio si è svolta la discussione della nuova bozza di DPCM attuativo della Legge sulla Montagna, proposta dal ministro Calderoli. La nuova versione del decreto rece ... ilvescovado.it Legge Montagna, l'assessore Serluca: Interverremo per correggere le distorsioniIl nuovo DPCM porta a 291 i comuni montani nella regione, ma i criteri puramente fisici penalizzano l'entroterra di Benevento e Salerno ... salernotoday.it Legge Montagna: Simiani (PD) governo penalizza Arezzo facebook Lega Marche, 'bene le modifiche alla legge sulla montagna'. "Riconosciute le identità e le specificità del nostro Appennino" #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.