Maratona per cinque Il centrodestra unito tenta di dare lo sfratto a Mauro Gattinoni

Tra circa due mesi, i cittadini di Lecco saranno chiamati a votare per eleggere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali, che avranno il compito di amministrare la città per i prossimi cinque anni. Il centrodestra ha presentato una lista unitaria con l’obiettivo di ottenere il massimo livello di rappresentanza possibile alle elezioni comunali. La campagna elettorale si sta intensificando in vista del voto.

Fra due mesi i cittadini di Lecco torneranno alle urne per scegliere il sindaco e i consiglieri comunali che governeranno la città per i prossimi cinque anni. Le elezioni si svolgeranno domenica 24 e lunedì 25 maggio. L’eventuale ballottaggio previsto, se nessuno dei candidati supererà il quorum del 50%, è stato invece fissato due settimane dopo, il 7 e 8 giugno. Cinque i candidati finora pronti a contendersi i consensi. Mauro Gattinoni, in cerca di conferma per il centrosinistra. Filippo Boscagli è il candidato unico del centrodestra, Carlo Piazza sarà infatti vicesindaco in caso di vittoria. Gli altri sono Mauro Fumagalli corre per la civica Orizzonte per Lecco, Francesca Losi, per il Partito popolare del Nord e, infine, Giovanni Colombo che corre per Patto per il Nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maratona per cinque. Il centrodestra unito tenta di dare lo sfratto a Mauro Gattinoni Articoli correlati Verghereto, il centrodestra unito: “Sosteniamo Mercatelli per dare continuità al buon governo del territorio”Lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari del territorio Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia), Rosaria Tassinari (Forza Italia) e Jacopo... Papà tenta di dare fuoco alla mamma, il figlio minorenne lo distrae e la salvaÈ stato il coraggio di un ragazzino, ancora minorenne, a salvare una donna da una terribile sorte.