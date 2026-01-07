Papà tenta di dare fuoco alla mamma il figlio minorenne lo distrae e la salva

Un gesto di coraggio di un ragazzino ha evitato una tragedia domestica. Quando il padre ha tentato di dare fuoco alla madre, il figlio minorenne ha distratto l’uomo e nascosto l’accendino, permettendo così alla donna di mettersi in salvo. L’intervento tempestivo del ragazzo ha evitato che la situazione degenerasse, dimostrando il valore e la prontezza di un gesto spontaneo in un momento di grave pericolo.

È stato il coraggio di un ragazzino, ancora minorenne, a salvare una donna da una terribile sorte. Il marito le aveva gettato sul corpo del liquido infiammabile e minacciava di darle fuoco, il figlio della coppia ha però nascosto l'accendino consentendo alla mamma di salvarsi. L'episodio è.

