Papà tenta di dare fuoco alla mamma il figlio minorenne lo distrae e la salva

Da today.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gesto di coraggio di un ragazzino ha evitato una tragedia domestica. Quando il padre ha tentato di dare fuoco alla madre, il figlio minorenne ha distratto l’uomo e nascosto l’accendino, permettendo così alla donna di mettersi in salvo. L’intervento tempestivo del ragazzo ha evitato che la situazione degenerasse, dimostrando il valore e la prontezza di un gesto spontaneo in un momento di grave pericolo.

È stato il coraggio di un ragazzino, ancora minorenne, a salvare una donna da una terribile sorte. Il marito le aveva gettato sul corpo del liquido infiammabile e minacciava di darle fuoco, il figlio della coppia ha però nascosto l'accendino consentendo alla mamma di salvarsi. L'episodio è. 🔗 Leggi su Today.it

Tenta di dare fuoco alla casa: arrestato - Una violenta aggressione alla moglie da cui si sta separando e al figliastro, è culminata con minacce di morte e nel rischio concreto di un incendio domestico. ilrestodelcarlino.it

