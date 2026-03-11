Cala l' export marchigiano -7,6% nel 2025 In due anni perso quasi un terzo del valore
Le esportazioni delle aziende marchigiane nel 2025 registrano un calo del 7,6% rispetto all’anno precedente, secondo i dati dell’Ires. In due anni, il valore complessivo delle merci spedite all’estero ha perso quasi un terzo del suo importo. Nel frattempo, in Italia, le esportazioni mostrano invece un aumento del 3%.
ANCONA – Peggiorano i dati relativi alle esportazioni delle aziende marchigiane nel 2025. A dirlo sono i dati dell’Ires, secondo cui la tendenza registra una significativa diminuzione del -7,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre nell’Italia nel complesso la variazione è del +3. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
