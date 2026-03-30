Domenica 12 aprile 2026 si terrà la sedicesima edizione della Maratona Alpina a Val della Torre. La gara si svolge su percorsi offroad e attira partecipanti da diverse regioni. È una delle competizioni più riconosciute nel settore in Piemonte, con un percorso che attraversa il territorio locale. La manifestazione coinvolge atleti e appassionati di sport outdoor.

Domenica 12 aprile 2026 a Val della Torre si svolge la sedicesima edizione della Maratona Alpina, una delle gare offroad più amate in Piemonte. L’evento, organizzato dall’associazione Sportinsieme, unisce competizione, natura e solidarietà, e propone percorsi adatti sia agli atleti esperti sia ai partecipanti meno allenati. La manifestazione offre tre tipologie di percorso: la maratona di 42 km con 2.600 metri di dislivello positivo, la mezza maratona di 22 km con 1.550 metri di dislivello e un trail non competitivo di 11 km con 350 metri di dislivello, pensato anche per chi desidera partecipare con amici o animali domestici. La partenza della maratona e della mezza maratona è alle 8 dal palazzetto dello sport di Val della Torre, con ritrovo a partire dalle 6. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Maratona Alpina 2026: a Val della Torre torna la storica gara offroad

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