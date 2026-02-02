La storica Gelateria Alpina diventerà un appartamento FOTO

La storica Gelateria Alpina di viale Filippo Strozzi 12R chiude i battenti dopo più di 90 anni. Ora i lavori di ristrutturazione prevedono il cambio di destinazione d’uso: l’edificio diventerà un appartamento. I documenti affissi fuori dal negozio confermano che l’attività commerciale terminerà e l’immobile sarà trasformato in residenza. La chiusura lascia un vuoto nel quartiere, mentre i lavori di ristrutturazione sono già iniziati.

'Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso a residenziale'. Quanto si legge sui documenti appesi fuori non lascia dubbi interpretativi: al posto della storica Gelateria Alpina di viale Filippo Strozzi 12R, chiusa nell'aprile dell'anno scorso dopo oltre 90 anni di gloriosa attività, diventerà un appartamento. La decisione di vendere licenza e mura, come raccontato nei giorni scorsi da Repubblica Firenze, sarebbe arrivata dai fratelli De Rocco (Francesca, Gabriele e Matteo) per le difficoltà di portare avanti l'attività. La gelateria, della quale nonostante i lavori in corso si notano ancora i segni ed il nome lascati dall'insegna, era conosciutissima nel quartiere e non solo, tappa quasi obbligata per chi con i bambini si recava ai giardini della Fortezza da Basso.

