Marano accoltellati due 16enni alle giostre | identificato un 15enne

A Marano, due ragazzi di 16 anni sono stati feriti con un'arma da taglio vicino alle giostre. La polizia ha identificato e denunciato un 15enne, ritenuto responsabile delle lesioni aggravate. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e hanno sequestrato l’arma utilizzata. I due giovani feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

Accoltellamento a Marano vicino alle giostre: denunciato un 15enne per lesioni aggravate dopo il ferimento di due ragazzi di 16 anni. Indagini dei carabinieri. È stato identificato dai carabinieri il presunto autore dell’aggressione ai danni di due 16enni feriti nella serata di ieri a Marano, in provincia di Napoli. Si tratta di un ragazzo di 15 anni, incensurato, denunciato per lesioni aggravate. L’intervento dei militari è avvenuto intorno alle 23.30 in via Falcone, dove poco prima si era verificato un episodio di violenza tra giovanissimi sfociato nell’accoltellamento dei due minorenni. Secondo quanto ricostruito, la rissa sarebbe scoppiata nei pressi dell’area delle giostrine, vicino allo stadio comunale. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Marano, accoltellati due 16enni alle giostre: identificato un 15enne Articoli correlati Leggi anche: Due ragazzini accoltellati a Marano vicino alle giostre, hanno entrambi 16 anni Accoltellati nei pressi delle giostre: fermato un 15enneI carabinieri hanno identificato e rintracciato il presunto aggressore dei due 16enni accoltellati ieri a Marano. Aggiornamenti e notizie su Marano accoltellati due 16enni alle... Temi più discussi: Lite in strada nel Napoletano: due 16enni accoltellati. È caccia al responsabile in fuga; Serata di sangue per due minorenni: accoltellati nei pressi delle giostre; Choc a Marano: due 16enni accoltellati nei pressi delle giostre; Marano, 16enni accoltellati a via Falcone - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online. Notte di sangue a Marano: due 16enni accoltellati vicino alle giostre, caccia all’aggressoreNotte di sangue a Marano di Napoli: due 16enni sono stati accoltellati vicino alle giostre, caccia all’aggressore ... ilgiornalelocale.it Accoltellati nei pressi delle giostre: fermato un 15enneI carabinieri hanno identificato e rintracciato il presunto aggressore dei due 16enni accoltellati ieri a Marano. Si tratta di un 15enne incensurato. Il ragazzo è stato denunciato e dovrà rispondere d ... napolitoday.it https://www.terranostranews.it/2026/03/30/giovani-marano/ - facebook.com facebook Le linee provenienti da Qualiano e Marano, giunte in corso Europa, proseguono per via G. Falcone, via Musella, via G. Di Vittorio, via S. Maria A Cubito e propri percorsi. Il percorso in andata resta invariato. x.com