Due ragazzi di 16 anni sono stati accoltellati ieri nei pressi delle giostre a Marano. I carabinieri hanno identificato e fermato un 15enne sospettato di essere l’autore dell’aggressione. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i motivi dell’episodio e raccogliere ulteriori elementi sulla dinamica degli scontri.

I carabinieri hanno identificato e rintracciato il presunto aggressore dei due 16enni accoltellati ieri a Marano. Si tratta di un 15enne incensurato. Il ragazzo è stato denunciato e dovrà rispondere di lesioni aggravate. I militari, verso le 23.30 di ieri, sono intervenuti a via Falcone per il ferimento dei due minori. Poco prima, nei pressi delle giostre, sono stati accoltellati più volte. Uno dei ragazzi è stato colpito con almeno 6 fendenti e trasferito nel pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. L’altro, invece, è stato colpito tre volte ed è stato trasferito nel pronto soccorso di Giugliano in Campania. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Accoltellati nei pressi delle giostre: fermato un 15enne

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