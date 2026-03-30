Dopo due mesi di maltempo, a marzo si sono intensificati i lavori di manutenzione all’aperto. Recentemente, sono stati avviati interventi in via della Leccia, dopo aver completato le attività in via Mandorli. Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza e la fruibilità delle strade, con lavori programmati e coordinati da parte delle squadre incaricate.

"Marzo è stato il primo mese in cui abbiamo potuto concentrare le energie sulle manutenzioni all’aperto, dopo due mesi di maltempo diffuso all’inizio di questo 2026. Conclusa via Mandorli passeremo a via della Leccia e via Coeli Aula, con due squadre in contemporanea su entrambe le vie, e ci sposteremo successivamente a Tresanti e Voltiggiano, Paterno, Bignola e Cellole". Il vicesindaco Marco Pierini ha così fatto il punto in merito alle opere di manutenzione effettuate dal Comune di Montespertoli nelle scorse settimane. Per quanto riguarda le opere di ripristino, in via Gramsci è stata ripristinata una zanella in autobloccanti, in piazza Caduti nei Lager sono stati riparati gli autobloccanti, in via Virginio è stata sistemata la rotatoria e in largo Rossi è stata ripristinata una cimasa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Manutenzione e sicurezza: "Dopo via Mandorli i lavori in via della Leccia"

Articoli correlati

Leggi anche: A Messina riapre la piscina esterna Cappuccini dopo i lavori di manutenzione e adeguamento alle norme di sicurezza.

Lavori di manutenzione e sicurezza nelle vie cittadine: interventi mirati sul verde e nella rete stradale dell’agroNella mattinata di martedì 3 febbraio 2026, gli operatori comunali di Martina Franca hanno portato a termine una serie di interventi mirati per...

Tutti gli aggiornamenti su Manutenzione e sicurezza Dopo via...

Temi più discussi: Manutenzione e sicurezza: Dopo via Mandorli i lavori in via della Leccia; Canale Passo di Rigano: pubblicato il bando per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza; Strade, pronti 1,1 milioni per sicurezza e manutenzione; Nuovi investimenti a Verona per la manutenzione e la sicurezza delle aree gioco di parchi, giardini e scuole.

Manutenzioni in città e frazioni per la sicurezzaModifiche alla viabilità sino alla fine del 2025 per permettere alcuni interventi di manutenzione straordinaria che il Comune di Vinci ha in programma nel capoluogo e nelle frazioni di Vitolini, ... lanazione.it

Sicurezza, dopo il decreto ora servono i fattiIl pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio 2026, composto da un decreto-legge immediatamente operativo e da un disegno di legge di accompagnamento, introduce una serie ... huffingtonpost.it

L’intervento necessario per la manutenzione delle barriere di sicurezza - facebook.com facebook

Sono passato oggi per Agrigento, andando da Sciacca a Catania. C’è un ponte che serve come svincolo chiuso da 4 anni per ordinaria manutenzione. Devi perciò passare nella città. Perché caro Schifani non vi date una mossa su questo ponte che mi pare gi x.com