Questa mattina, a Messina, riapre la piscina esterna Cappuccini. Dopo mesi di lavori di manutenzione e miglioramenti alle norme di sicurezza, l’impianto torna a disposizione dei cittadini. L’apertura ufficiale è prevista per le 9.30 di lunedì 2 febbraio, dopo aver completato tutti gli interventi necessari per garantire un ambiente sicuro e funzionante.

Lunedì 2 febbraio alle ore 9.30, dopo mesi di interventi mirati alla sicurezza e al ripristino delle condizioni operative, la Piscina Esterna Cappuccini di Messina torna a essere fruibile dal pubblico. L’evento, che segna il ritorno di un simbolo dello sport cittadino, è stato organizzato nell’ambito del progetto WAY – Welfare Activity for Young, un’iniziativa che punta a rilanciare gli spazi pubblici come luoghi di aggregazione, inclusione e benessere. L’apertura è stata resa possibile grazie al coordinamento tra l’amministrazione comunale e la Messina Social City, enti che hanno investito risorse significative per adeguare l’impianto alle normative vigenti e renderlo accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A Messina riapre la piscina esterna Cappuccini dopo i lavori di manutenzione e adeguamento alle norme di sicurezza.

