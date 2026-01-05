Megabox Settimo sigillo in campionato

Il Megabox Settimo ha ottenuto una vittoria nel campionato, superando 3-0 Eurotek. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, con contributi significativi da parte di vari giocatori. La prestazione complessiva ha evidenziato un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva, consolidando la posizione in classifica e rafforzando la fiducia del gruppo in vista delle prossime sfide.

Megabox 3 Eurotek 0 MEGABOX: Bici 15, Feduzzu L ne, Carletti, Giovannini, De Bortoli (L), Candi 6, Bartolucci 1, Thokbuom ne, Butigan 10, Ungureanu 15, Stoyanova ne, Omoruyi 13, Lazaro 1, Mitkova ne. All. Pistola EUROTEK BUSTO ARSIZIO: Battista 12, Pelloni L, Gennari 3, Metwally ne, Seki 2, Silke 6, Diouf 1, Schmit, Obossa 14, Eckl, Torcolacci 6, Parra 12. All. Barbolini. Arbitri: Clemente e Lot. Parziali: 29-27 (36'), 26-24 (30'), 25-23 (31'). Settimo sigillo consecutivo in campionato per una Megabox sicura e scatenata. Busto Arsizio lotta ma cade. Un primo set dalle mille emozioni. Vallefoglia parte in tromba (8-5).

